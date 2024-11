Reprodução Instagram - 4.11.2024 Quincy Jones

Ganhador de 28 Grammys, dois Oscars e um Emmy, Quincy Jones, de 91 anos, morreu neste domingo (3). O produtor e arranjador musical faleceu em Bel-Air, em Los Angeles , onde morava.





"Com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones. E, embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele", lamentaram os familiares em comunicado.





Carreira

Querido entre os famosos da classe artística, Jones chegou a trabalhar com Lionel Richie, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, Count Basie, Lionel Hampton e Ella Fitzgerald. A parceria mais lembrada do arranjador musical foi com Michael Jackson.







Juntos, eles lançaram álbuns que ficaram eternizados na indústria fonográfica internacional, com destaque para: "Off The Wall", "Thriller" e "Bad". O clássico "We Are The World" e a trilha sonora do célebre seriado "Um Maluco no Pedaço" também foram produzidos por ele.