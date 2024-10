Laís Seguin Jojo Todynho

A influenciadora Jojo Todynho tomou uma atitude radical contra a empresa de maquiagem Avon, da qual é garota-propaganda até dezembro. Em conversa com os fãs, a ex-"A Fazenda" incentivou que eles jogassem os produtos fora, dizendo que ela fez o mesmo. O imbróglio acontece após a marca supostamente desaprovar o posicionamento político da famosa.

O que aconteceu?

Através do Instagram, Jojo foi questionada se teria ficado chateada por ter sido descartada pela marca. “Acaba dia 29 de dezembro [o contrato]. Obviamente, não será renovado. E a Avon não iria cancelar o contrato comigo porque eles não iriam pagar essa rescisão milionária. Então, eles vão pagar até dezembro”, debochou.

Na sequência, a influenciadora apontou que não houve nenhum "descarte" oficial por parte da empresa. Entretanto, ela não gostou da falta de posicionamento dos executivos em sinalizar que não houve quebra de contrato.

"Eles não falaram nada, não se manifestaram… Desde quando eu renovei esse contrato, eu já sabia que o contrato seria desse ano; ano que vem não ia ter. Então, não houve ‘descarte’ nenhum, mas é bom para entender que a Avon deixou o povo achar o que quisesse", refletiu.

A ex-peoa de "A Fazenda" ainda incentivou os fãs a boicotarem a marca de cosméticos, afirmando que jogou todos os produtos fora. "A Avon deixou vago, [deixou] se instaurar essa palhaçada na internet. Não consumam mais, façam como eu fiz: joguei todos os meus batons fora. Se não serve para mim, não serve pra ninguém. Decepcionada total", apontou.

O caso teria sido motivado pela recente declaração de Jojo Todynho, em que ela se afirmou como uma mulher preta de direita e cortou relações com a comunidade LGBTQIA+.

No pronunciamento, a influenciadora alegou que a marca quis "lacrar" e retalhar por ela expor seu posicionamento político. "Uma marca que está se deixando levar pela ideologia, que a gente não pode mais expressar quem somos. Tem várias marcas maravilhosas, não me preocupo em perder contrato com as marcas", afrontou.