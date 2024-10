Reprodução Instagram - 28.10.2024 Bianca Bin posa de maiô e ganha elogio de Sergio Guizé

Bianca Bin, de 34 anos, tem tido uma rotina regrada no que diz respeito aos exercícios físicos e à alimentação balanceada. A ex-contratada da Globo posou de maiô no último domingo (27) e ganhou um elogio ousado do marido, o também ator Sergio Guizé, de 44.



"Oh loco, meu", escreveu ele nos comentários da publicação feita pela esposa. Ao ver o comentário do companheiro, Bianca Bin fez questão de responder. “Todo seu”, escreveu a artista. A interação foi curtida por vários fãs do casal de atores.





Os seguidores ainda elogiaram a boa forma física da intérprete. “Queria ter essa força de vontade”, escreveu uma usaria do Instagram nos comentários. “Maravilhosa”, elogiou outro. “Corpo lindo”, opinou uma terceira. “Lindíssima”, destacou um quarto. “Show de bola”, brincou uma quinta. “Perfeição que chama, não é?”, disse ainda uma sexta.



Trabalho em conjunto?

Bianca Bin e Sergio Guizé poderão voltar às telinhas da Globo em 2025, quando estreia a segunda parte da novela “Êta Mundo Bom!”. No folhetim de 2016, Bin interpretava Maria, enquanto Guizé estrelava a trama como Candinho.



Agora, Walcyr Carrasco escreve a nova parte da narrativa, que deve trazer alguns personagens de volta à novela. Bianca Bin e Sergio Guizé estão cotados. A última novela da atriz foi “Terra e Paixão” (2023); já o ator esteve no elenco do remake de “Elas por Elas” (2023).

Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $