Reprodução: Instagram Sérgio Guizé e Bianca Bin

A atriz Bianca Bin mostrou , no último sábado (14), o carro de R$ 115 mil que recebeu do namorado, Sérgio Guizé . O automóvel era algo que a artista queria e, assim que ganhou o presente, ficou feliz com a surpresa do amado.

"Toda boba com o presente do Sergião, do jeitinho que eu sonhava…100% elétrico. Ele chegou ontem, logo na sexta 13! E eu sou só gratidão e alegria. Eu disse que era um dia de sorte!", escreveu ela na legenda da publicação.

Assista o vídeo postado pela atriz:

Nos comentários da publicação, os seguidores de Bin vibraram ao lado dela com a novidade. "Que lindo, parabéns", enalteceu uma internauta. "Seus lindos. Eu amo vocês. Parabéns, Bin! Carrão lindo", aclamou um segundo. "Você merece demais", disse um terceiro.

"Eu não sabia que Clara e o Gael [personagens de Bin e Guizé] estão juntos. Amando esse casal", se surpreendeu um quarto. O casal está junto desde 2017, mas se tornaram amigos quando participaram da novela "Êta Mundo Bom". Após isso, os dois viveram os protagonistas de "O Outro Lado do Paraíso" e, pouco tempo depois, assumiram o namoro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .