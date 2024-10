Reprodução: Instagram Simone Mendes

Simone Mendes desmentiu os rumores de que teria se submetido à "dieta do arroz com frango". Em uma entrevista recente ao Portal Léo Dias, a voz de "Erro Gostoso" explicou como emagreceu a fim de rebater os boatos.



"Mentira! Não existe isso, não! Pelo amor de Deus", iniciou ela ao falar sobre esses tipos de comentários. A cantora explicou que não realizou nenhuma dieta "inusitada" e abriu o jogo a respeito de como seu corpo varia de peso.

"Tive uma fase que eu cheguei a quase 90 kg, e agora acredito estar na casa dos 59 kg, 60 kg. Para o meu tamanho ainda é muito peso, porque eu só tenho 1,52 metros. Eu sou uma criança pessoalmente", disse a artista.

Ela, então, respondeu às falsas afirmações: "As pessoas pegam esse meu emagrecimento e começam a criar: 'Simone Mendes fez a dieta do frango, do arroz, da água, do suco'. Eles usam muito a minha imagem", se defendeu.

"E é bem difícil, porque é uma legião de gente que usa a minha imagem [...] A gente vai contra, a gente processa, mas é bem difícil", relatou a irmã de Simaria. Após o desabafo, Simone Mendes pediu aos fãs: "Não acreditem, pelo amor de Deus. Isso não existe", esclareceu.

Como a artista emagreceu?

Ainda na entrevista, a dona do hit "Dois Tristes" detalhou o processo de emagrecimento. "Uma nutróloga, muito amiga minha, começou esse processo comigo para eu emagrecer", começou ela.

"E por isso alncadei o peso que estou hoje, usando 36 ao 38", contou a performer. "Mas é uma luta terrível, tá? Eu ganho um pouquinho [de peso], daqui a pouco quando eu vejo, estou ganhando novamente. Eu fico nessa luta contra a balança", argumentou.

"Todo mundo já conhece que eu vivo nessa luta. Mas é só para dar o recado a vocês, não acreditem", finalizou Simone Mendes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .