A polêmica em torno do despejo de Mário Gomes da mansão em que morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo no último domingo (27). Uma reportagem do “Domingo Espetacular”, da Record TV, detalhou qual era o estado do imóvel.



Anderson Bragança, dono de uma empresa de limpeza que foi contratada para a vistoria, afirmou ao programa da emissora de Edir Macedo que foram usados 6 caminhões para remover o lixo depositado na mansão. A piscina da residência continha foco de dengue. Lixo, entulho e ratos também foram relatados pelo profissional.





O que diz Mário Gomes?

Em depoimento dado ao dominical da Record TV, o ator afirma ter feito melhorias no imóvel, no período em que residiu lá. “A gente fez algumas obras, mas não adianta a gente fazer obra sem saber que a casa é nossa”, pontuou.



Relembre

No dia 16 de setembro, Mário Gomes foi despejado do imóvel. A mansão foi leiloada em 2011 e comprada por R$ 720 mil, sob determinação do Tribunal de Justiça do Paraná. A Aspag (Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios do Brasil) foi quem arrematou o imóvel.

