Divulgação A atriz Cate Blanchett foi destaque durante a premiação InStyle

A atriz Cate Blanchett , de 55 anos, chocou a todos em seu discurso no Festival de Cinema de San Sebastian, na Espanha, após receber um prêmio por conjunto de sua obra, no último sábado (21). Nos agradecimentos, a artista afirmou que estava lendo Clarice Lispector, escritora e jornalista ucraniana-brasileira que faleceu em 1977, e a descreveu como "gênia absoluta".



No discurso, Cate afirma: "Vivemos em tempos incertos e busco coragem em Clarice Lispector, a autora brasileira que é uma gênia absoluta, cujo trabalho tenho lido recentemente".



Cate continua e cita uma frase de Clarice: "E ela diz: 'Existem certas vantagens em não saber. Como um território virgem, a mente está livre de equívocos. Tudo o que não conheço constitui a maior parte de mim: esta é a minha dádiva. E com esse não saber, eu entendo tudo.' Eu vivo com esperança. A jornada continua. Só existem ilhas de certezas. Então, muito obrigada por esta pequena ilha de certeza esta noite".

Veja o discurso completo





A atriz também a escritora durante uma coletiva de imprensa mais tarde: "Tenho lido Clarice Lispector, a incrível escritora brasileira. E ela diz: 'É preciso muito esforço para ser simples'. Geralmente, coisas que parecem sem esforço exigem muita preparação". Veja o vídeo:

