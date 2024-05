Reprodução/Instagram Mara Maravilha detona Xuxa após piada: 'Procure de fato evoluir'

Mara Maravilha e Xuxa Meneghel travaram uma nova briga nesta sexta-feira (10). Tudo começou quando a rainha dos baixinhos esteve presente em uma premiação e acabou fazendo uma piada com o nome da apresentadora.

No evento, que aconteceu na última quarta-feira (8), a loira negou o uso da palavra "maravilha". Enquanto discursava, a apresentadora do evento disse: "Maravilha, então", porém a artista rebateu: "Xuxavilha, Maravilha, não".

Mara, então, usou o perfil do Instagram para detonar a atitude da "rival". "Xuxa, procure de fato evoluir e rever atitudes como você afirma em seu discurso (mas logo em seguida continua a desdenhar do “maravilha”), pois a sua lista de infortúnios é extensa, como: filmes controversos, tentar divergir a palavra da Bíblia, justo você que no seu passado teve um envolvimento com o maior charlatão espiritual, João de Deus", começou ela.

Na sequência, a morena continuou listando as polêmicas de Xuxa. "Polarização Política? E sua saudosa irmã, minha xará Mara…Damares, Marajó , Galisteu, Zambelli, Andréia Sovetão, Marlene Mattos, Leonardo Zoltz… Enfim, reflita muito sobre o seu passado, diga não a hipocrisia e tente ser uma gaúcha maravilha!".

Por fim, Mara pediu respeito. "Gostava tanto de você… Baixaria combina com “baixinho”? Creio que não! Vamos nos respeitar porque ninguém merece essa baixaria. Em respeito ao nosso público, ao sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, te proponho: vamos tentar ser MARAVILHA", finalizou.

Confira o vídeo e o desabafo de Mara Maravilha:





