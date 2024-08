Reprodução/Instagram De biquíni, sobrinha de Xuxa renova o bronzeado em passeio de barco

Nikki Meneghel atualizou as redes sociais com registros de um passeio de barco pela praia de Provetá, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. A sobrinha de Xuxa posou de biquíni e chamou a atenção dos seguidores.

Para renovar o bronzeado, a atriz apostou em um biquíni estampado nas cores rosa e branco. Nas imagens, ela aparece ao lado de vários amigos.

"Memórias de dias felizes", escreveu ela na legenda da publicação.

Quem é Nikki Meneghel

A sobrinha de Xuxa tem 18 anos e é filha de Cirano Rojabaglia, irmão da apresentadora que morreu em 2015, aos 60 anos.

A jovem já atuou na TV, como na série Valentins e a novela Os Dez Mandamentos. Além disso, ela esteve no filme da tia, O Mistério de Feiurinha.

