Reprodução Record TV - 3.10.2024 Júlia Simoura em 'A Fazenda 16'

Fazendeira duas vezes e com uma passagem repleta de embates no reality, Júlia Simoura deixou “A Fazenda 16” na última quinta-feira (24). A ex-participante estava na berlinda contra dois adversários da competição: o peão Fernando Presto e a peoa Luana Targino.



Simoura recebeu a menor quantidade de votos, com 22,15%. Ao descobrir o resultado pela apresentadora da atração, Adriane Galisteu, a recém-eliminada opinou sobre o motivo que poderia tê-la tirado do jogo. “Talvez o meu jogo não foi tão para o embate, eu sou tranquila. Mas estou com o coração em paz”, disse.





Embates

Durante a passagem no reality rural da Record TV, Júlia colecionou conflitos com alguns peões. A ex-contratada do SBT Flor Fernandez e o ex-jogador Zé Love foram as duas figuras principais entre os rivais da ruiva.



Compromissos na TV

Mesmo que tenha sido eliminada, Júlia tem uma série de compromissos na Record, com destaque para entrevista pós-eliminação. Neste domingo (27), Simoura estará no dominical “Hora do Faro” para encerrar a participação em “A Fazenda 16”.

