Gerard Piqué opinou sobre o fim de seu relacionamento com Shakira . O ex-casal se conheceu em 2010 e assumiu publicamente a relação no ano seguinte. Os dois se separaram em junho de 2022, com a traição do jogador como o fator principal do rompimento.



Na última sexta-feita (18), em entrevista à CNN, o atleta deu a entender que toda a polêmica que cercou os momentos finais de seu casamento com a voz de "Waka Waka" não aconteceu da forma como o público acompanhou.

"No final, a verdade ou o que acontece ou ocorre não é contada da maneria que foi", iniciou ele. "Não posso controlar isso", acrescentou ao falar dos rumores de que traiu a ex-esposa. "O melhor é que no final estou cercado por meus entes queridos, minha família, meus amigos, as pessoas que realmente te conhecem", se defendeu.

"Elas [pessoas próximas] sabem como você é e o que você faz, e isso me dá muita paz de espírito", concluiu ele ao falar sobre o tópico. Em janeiro de 2023, Shakira lançou o projeto musical "BZRP Music Sessions #53". Na canção, a musicista abordou o fim do casamento com espanhol.

Meses após o término com a performer, Piqué assumiu um namoro com Clara Chía, apontada como amante do ex-jogador. Os dois estão juntos desde 2022, mesmo ano em que ocorreu o divórcio com a artista.









