Reprodução/Instagram Piqué se muda com a namorada para casa onde morou com Shakira

Gerard Piqué e Clara Chía estão de mudança. Segundo o jornal Daily Mail, o casal vão morar juntos na casa que o jogador viveu com Shakira por anos.

O atleta e a promoter vão deixar o apartamento dele no centro de Barcelona para a casa nos arredores da cidade.





"É uma casa antiga do Piqué, imagino que ele a teria alugado [depois de se mudar com Shakira] ou usado em fins de semana", contou o jornalista Pepe del Real no El Programa de Ana Rosa.

Shakira e Piqué se mudaram depois para uma mansão maior e vizinha a mãe do jogador, onde ele se encontrava secretamente com a amante.

Vale lembrar que o ex-casal são pais de Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8.

