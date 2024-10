Reprodução: Instagram Bruna Marquezine

Bruna Marquezine entregou um ensaio fotográfico de tirar o fôlego . Nos cliques, a artista utiliza um body transparente da cor cinza, além de uma saia clara. O fotógrafo Marco Bahler foi quem publicou o carrossel: "Bruna para Saint Laurent", escreveu ele na legenda.

O look ainda recebeu o complemento de uma blusa cinza. No calçado, a atriz de "Em Família" optou por escolher um salto alto da cor preta. Em um dos registros, a ex de Neymar aparece deitada numa escada e posando para a câmera.

Nos comentários da publicação, os seguidores do fotógrafo aclamaram o ensaio. "Magnífica, Marco", disse um internauta ao aclamar a artista. "Ela é a melhor", acrescentou um segundo. "Maravilhosa", complementou um terceiro.

"Linda demais! Parabéns, diva!", felicitou um quarto. "Linda! Sempre bela! Top das tops", enalteceu um quinto. O ensaio fotográfico faz parte de um evento da marca de grife, que contou com a presença da brasileira.

