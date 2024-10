Reprodução 'A Fazenda 16':Larissa Tomásia

Larissa Tomásia, de 28 anos, se tornou assunto da web na última terça-feira (22). O motivo? Ter aberto o jogo sobre uma proposta inusitada que recebeu de um internauta no X, antigo Twitter.



Entenda o ‘pedido’

Um fã da ex-peoa de “A Fazenda 16” pediu para que a influenciadora deixasse que ele lambesse os pés dela. O admirador, inclusive, fez uma oferta de R$ 50 mil para que Tomásia aceitasse o pedido e garantiu que a situação ficaria em “sigilo”.



“Olá. Te dou 50 mil se me deixar lamber seus pés depois de um treino na academia. Te envio o dinheiro agora, se quiser. E depois a gente combina sem pressa, no sigilo”, escreveu ele por meio do X, na conversa privada de Larissa Tomásia, que se surpreendeu com a proposta.



Larissa publicou uma captura de tela da mensagem e fez uma publicação que viralizou nas redes sociais. “Gente?”, escreveu ela, chocada. Desde que saiu de “A Fazenda 16”, Tomásia precisou lidar com ataques digitais pelo affair que viveu com Sacha Bali. A ex-peoa veio a público desabafar sobre o caso.





