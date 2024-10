Reprodução: Instagram Isis Valverde

Isis Valverde revelou detalhes de seu casamento com Marcus Buaiz . A atriz contou ao Gshow sobre os preparativos da comemoração e se mostrou bastante animada com o evento: ''Vai ser lindo e estou muito feliz em celebrar tudo com a minha família e amigos'', afirmou.



Sobre o vestido de casamento, a protagonista de "A Força do Querer" abriu o jogo: "É segredo! Tenho algumas opções em mente já em andamento, mas não está nada 100% decidido. Posso adiantar que o meu estilo preferido está numa linha mais 'boho'… que está super em alta!", acrescentou ela.

A artista ainda explicou que mudou a data do casamento para o ano que vem devido ao diagnóstico de câncer de Rosalba Nabre, mãe da atriz. "Nós tivemos que mudar a data do casamento e vamos nos casar no dia 3 de maio", explicou.

De acordo com o veículo, alguns dos padrinhos serão celebridades, como Mariana Ximenes, Renato Góes e Thaila Ayala. Além disso, a musa disse que não pode entregar todas as surpresas do casamento, mas admitiu estar animada com o processo.

"Não consigo adiantar mais detalhes porque estamos naquela fase das escolhas... É tão gostoso participar dessa etapa, ver tudo tomar forma", finalizou a atriz.

