Mayra Dugaich Shakira





Shakira irá vir para o Brasil em 2025! A colombiana virá para o território brasileiro no dia 11 de fevereiro no Rio de Janeiro e 13 de fevereiro em São Paulo, com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”.





A última vez que Shakira se apresentou no Brasil foi em 2018, com a turnê "El Dorado". Agora, ela retorna em 2025, prometendo uma experiência única tanto em seus shows quanto no encontro exclusivo com os fãs.

Valores

Para aqueles que têm direito à meia-entrada, o pacote sai por R$ 14.778, com R$ 490 referentes ao ingresso, R$ 11.825 pelo serviço VIP e uma taxa de R$ 2.463. Já quem optar pelo ingresso inteiro pagará R$ 15.366, sendo R$ 980 pelo ingresso, R$ 11.825 pelo serviço VIP e uma taxa de R$ 2.561.

O pacote VIP Ultimate, que oferece a chance tão desejada de conhecer Shakira pessoalmente, pode custar até R$ 15.366. Esse valor engloba o ingresso para a Pista Premium B, acesso ao lounge VIP, sessão de fotos com a artista, itens assinados e outros benefícios.