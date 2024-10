Tiago Ghidotti Graciele Lacerda exibe barriguinha em show de Zezé Di Camargo e Luciano no RJ





"#treinodagrávida" foi como Graciele Lacerda, de 44 anos, iniciou seu dia nesta segunda-feira (21). A empresária compartilhou em suas redes sociais a rotina de exercícios enquanto aguarda a chegada da primeira filha com Zezé di Camargo, de 62 anos.

"Boraaaaa começar a semana com tudo!! Cuidando da saúde e da mente!!!! #treinodagrávida", escreveu ela.

O vídeo, gravado na academia, mostra Graciele em um conjunto azul, levantando uma barra com dois pesos de 12,5 kg cada.





A influenciadora e o sertanejo esperam a chegada de Clara, que terá como meios-irmãos Wanessa, Camilla e Igor Camargo.

Após a publicação do vídeo, os fãs inundaram as redes sociais com comentários: "Mãe, linda, empoderada, fitness e saudável. Clarinha, ao sair do forninho, vai encontrar uma mãe com o corpo maravilhoso", elogiou um seguidor.

No entanto, algumas pessoas expressaram preocupação com a gestação de Graciele. "Fico nervosa de vê-la fazendo exercícios com essa barriguinha já grande. Grace, você tem muita coragem (risos). Que Deus te abençoe", escreveu mais um seguidor.









