Juliette Freire, de 34 anos, levou R$ 1,5 milhão para a casa após sair do “Big Brother Brasil 2021”. Na última segunda-feira (21), três anos depois de vencer a competição, a ex-BBB detalhou como gastou a quantia conquistada no programa.



As declarações foram dadas durante participação no “Sábia Ignorância”, atração apresentada por Gabriela Prioli no GNT. “Eu tinha um problema muito sério com o dinheiro. Porque a minha mãe, ela sempre falou: 'Minha filha, isso é muito caro. Minha filha, você sabe o sacrifício disso?'. E eu trabalhei desde cedo, então eu sabia o sacrifício de tudo”, começou.



“Eu não comprava. Então eu tinha problema com consumo muito grande. Até hoje, eu acho que eu não comprei nada pra mim. Eu comprei tipo um, sei lá, um carro. Eu tenho um pouco de problema com isso. Principalmente com dinheiro, com outras coisas nem tanto. Mas o dinheiro representa um lugar delicado pra mim”, acrescentou.



Críticas em relação à música

Ao longo do programa de Gabriela Prioli, Juliette aproveitou para comentar sobre as críticas que recebe após a transição de carreira. Antes advogada e maquiadora, a e x-BBB decidiu se dedicar ao canto depois da passagem no reality da Rede Globo.



“Esse questionamento, eu entendo ele de várias formas. Primeiro, porque as pessoas não eram acostumadas a me ver naquele lugar, então causa um estranhamento. 'Ai, agora quer cantar'. E até uma repulsa”, opinou.

