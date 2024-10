Reprodução: Instagram Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Maíra Cardi comemorou o aniversário de 6 anos de Sophia Aguiar, filha da influenciadora com Arthur Aguiar , no último domingo (20) . Após o momento, algo chamou a atenção dos internautas: a ausência do campeão do BBB 22.

Em entrevista ao portal Leo Dias, o cantor deixou subentendido que não foi convidado pela ex-mulher ao ser questionado se recebeu alguma mensagem da ex-BBB. "Acho que essa pergunta tem que ser feita para quem organizou a festa, não?".

Nos stories, a ex-reality publicou diversas fotos e vídeos de como foi a celebração da filha. A festa tinha como o tema a animação "Lilo & Stitch", longa-metragem da Disney. Além disso, as lembrancinhas também eram referências à obra.

Na última sexta-feira (18), Arthur Aguiar publicou um texto em homenagem à filha. "Parece que foi ontem que você chegou na minha vida… Acho que eu nunca desejei tanto alguma coisa como eu desejei você. Eu escolheria um milhão de vezes ser seu pai", escreveu ele em um trecho da declaração.

