Arthur Aguiar aciona a polícia após rumores de flerte com outra mulher

Arthur Aguiar usou as redes sociais para negar uma troca de mensagens em tom de flerte com a influenciadora Yasmin Lisboa. Uma suposta conversa entre eles gerou polêmico já que o ator é casado com Jheny Santucci.

O artista juntou provas para desmentir o caso e afirmou que procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.

"Demorei para aparecer aqui, mas apareci. Demorei, porque queria aparecer aqui com provas, não queria só aparecer falando. Vamos lá, vou tentar ser bem prático, bem direto, aliás, eu estava com saudade do Jogo da Discórdia e que bom que vou poder fazer isso na vida real", começou ele.

"É óbvio que isso não aconteceu, é óbvio que essa mensagem não existe, esse diálogo não existe", disparou.

O cantor, que já polemizou por ter traído a ex-esposa, Maíra Cardi, diversas vezes, explicou as provas. "Já registrei o boletim de ocorrência contra ela, porque ela cometeu um crime e vai responder por ele. Já entrei com um pedido para Meta [empresa responsável pelo Instagram] para que ela se pronuncie e mostre que nunca existiu esse diálogo. A primeira vez que entrei no perfil dela foi ontem quando fiquei sabendo dessa maluquice."

Nos Stories do Instagram, Arthur detalhou as evidências de que o vídeo é falso. "Fiz questão de vir aqui gravar e mostrar para vocês a diferença de um vídeo real para um vídeo montado como o dela. Não vou dar palco para ela, não vou falar mais sobre esse assunto, não vou falar o nome dela, que é o que ela gostaria que eu fizesse", declarou.

"É muito sério o que ela fez e ela vai responder. Ela cometeu um crime, aliás, eu perdi um trabalho hoje por conta dessa palhaçada dela, isso também vai estar no processo", finalizou.

Veja as provas de Arthur Aguiar

🚨VEJA! Arthur Aguiar se pronuncia e desmente jovem que acusou de traição e expôs video fake nas redes sociais. pic.twitter.com/HKq3a52KSw — FUTRIKEI (@futrikeiof) July 24, 2024





