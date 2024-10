Arthur Ferreira Marina Sena revela que já escreveu cinco músicas para Juliano Floss

Marina Sena falou sobre o relacionamento com Juliano Floss em conversa com a revista Quem. Para o veículo, a cantora comentou sobre o namoro com o influenciador.

"Primeiro que é um casal que ninguém esperava, né? É uma junção que eu também não esperava [...] Jamais foi algo que passou pela minha cabeça. Para mim era outro universo", iniciou ela.

"De repente a gente deu bem demais. Juntou. Grudou. Não teve jeito, não teve para onde correr. Mas entendo as pessoas acharem tipo assim: 'Como assim?' Já tive ex que era 12 anos mais velho e ninguém viu problema nisso. Agora tenho um namorado mais novo... Mas já namorei homens mais velhos, e esse era o meu costume, e nada", explicou.

A performer, então, mencionou a diferença de idade que ela e Floss possuem. "[...] Era acostumada a sempre ficar com um homem mais velho. E aí, de repente, o novinho laçou meu coração. Não tive para onde correr e adoro, estou apaixonada demais", finalizou ela.

