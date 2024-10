Reprodução: Instagram Danielle Peazer namorou com Liam Payne por 3 anos

Danielle Peazer , ex-namorada de Liam Payne , lamentou a morte do cantor em um texto emocionante. No último domingo (20), a dançarina, que namorou o ex-One Direction entre os anos de 2010 e 2013, se emocionou ao falar do ocorrido.



"Enquanto nós separamos um momento para navegar em um mundo sem o Liam, é importante lembrar que, enquanto ele era adorado por milhões como um músico famoso durante a última década, ele também era o filho e irmão de alguém por mais de 30 anos, um amigo para tantos e, mais recentemente um tio", iniciou ela.

"O seu papel mais importante e a coisa que ele mais tinha orgulho entre todo o seu sucesso monumental era que ele era um pai. Pensar que agora tem uma criança crescendo sem um dos seus pais é de partir o coração e injusto", complementou em um trecho do desabafo.

A dançarina, então, falou sobre como se sente com a sua partida. "Isso ainda não parece real. Apesar de estar ciente de suas lutas ao longo dos anos, esperei e rezei para que esse dia nunca chegasse. Mas agora estamos todos enfrentando a realidade de viver uma vida sem a sua presença".

"Por vezes você era minha pessoa favorita no mundo inteiro, mas você também podia me irritar muito e provavelmente eu te irritava muito às vezes também [..] Nosso relacionamento pode ter acabado em 2013, mas esse parece ter sido apenas o início da nossa história", afirmou.

Última mensagem trocada com Liam Payne

“Obrigada por me ensinar sobre a importância de estabelecer limites e que devo sempre proteger meu coração", começou ela. "Receber uma mensagem sua há algumas semanas, expressando sua felicidade pelo amor que encontrei com Sonny e Mia é algo que vou guardar com carinho para sempre", detalhou ela ao recordar a última interação que teve com o britânico.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .