Nesta segunda-feira (14), a influenciadora digital e coach Maíra Cardi dedicou um momento para conversar com seus seguidores no Instagram, onde foi questionada sobre o motivo de "ter se ausentado novamente das redes sociais". Ela então esclareceu a situação.

"Tem sido bem difícil pra mim estar aqui. A internet está cada dia mais assustadora, as pessoas destilam seu pior o tempo todo, as notícias são ruins, todos brigando o tempo todo", desabafou. E complementou: "Procuro estar onde me faz crescer, aprender sorrir. Tenho estado muito com minhas alunas, elas me trazem muita alegria. Deus, marido, filhos, família e amigos".

