Reprodução: Instagram João Pallma

João Pallma se defendeu após ser criticado por dirigir um Porsche, dias depois do pai ser despejado . O momento aconteceu enquanto o jovem estava em São Paulo para o show de Bruno Mars. O filho do ator Mário Gomes usou as redes sociais no último sábado (12) para explicar o ocorrido.



"Não ia vir falar disso, mas preciso esclarecer algumas coisas. Eu fui para São Paulo assistir ao show do Bruno Mars e conversar outros assuntos sobre minha carreira", iniciou ele. "Estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com uma Porsche que pegou para andar pela cidade e não depender de uber", justificou.

O jovem, então, explicou que a sua presença no carro luxuoso foi algo profissional. "Surgiu a ideia de gravar para postar e movimentar as redes sociais, até porque o estilo de música [que ele faz] pede, não gosto nem de ficar ostentando", argumentou Pallma.

Ele, então, falou sobre Mário Gomes e as dificuldades que o ator têm passado. "A Porsche não é minha. Vocês acham que eu estaria dirigindo esse carro e meu pai pedindo pix? Pelo amor de Deus, gente, se eu tivesse esse dinheiro todo meu pai não estava pedindo. Queria eu ter esse dinheiro todo [do valor do carro]", afirmou.

"Nessa ida para São Paulo, não gastei um real, não paguei passagem e comida. Meus pais não gastaram comigo, foi tudo bancado pela equipe", finalizou ele.

Assista ao pronunciamento na íntegra

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .