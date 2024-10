Instagram/@mariogomes__ator 10/10/2024 Mário Gomes sai em defesa do filho





Mário Gomes defendeu seu filho, João Palma , nas redes sociais nesta quinta-feira (10), após o jovem ser visto em um vídeo dirigindo um Porsche, dias depois do pai ter sido despejado de uma mansão no Rio de Janeiro.



No vídeo, João Palma, de 18 anos, aparece dirigindo o carro como parte do clipe da música *Lado Selvagem*, de sua autoria. Além de atuar, João está iniciando sua carreira musical. Com a repercussão do vídeo, que gerou muitos comentários, Mário usou suas redes sociais para defender o filho. “Venho aqui falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso e bonito filho. Ele sempre ganhou o seu próprio dinheiro. Aos quatro anos, começou a tocar violão; aos cinco, protagonizou ‘João e Maria’, peça teatral; e participou de comerciais, matérias para revistas e TVs, além de trabalhos na moda.”

O ator também afirmou que o filho "nunca foi pobre" . “Ele nunca passou necessidade. Nós sempre priorizamos uma boa alimentação e a prática de atividades físicas, como skate, surfe e academia. Sem luxo, mas sempre focados. Agora, por conta de seu trabalho musical, produtoras de dentro e fora do Brasil têm demonstrado interesse e estão investindo nele.”

Recentemente, Mário Gomes foi despejado da mansão onde morava, localizada em um condomínio de luxo na Joatinga, Zona Oeste do Rio. O vídeo de João, no entanto, gerou críticas. “O golpe tá aí, cai quem quer. Chorou tanta miséria, pediu pix, e o filho ostentando”, disse uma seguidora. “E o povo dando dinheiro! Agora, se a gente estiver passando necessidade, ninguém ajuda”, comentou outra.













