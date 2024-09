Reprodução/Instagram Mário Gomes se emociona após ser despejado





Nesta quarta-feira (18), Mário Gomes apareceu emocionado nas redes sociais para agradecer o carinho dos fãs após ele ter sido despejado de sua mansão Joatinga, localizada na Zona Oeste.





O ator vivia na residência com os dois filhos e conforme o jornal EXTRA devido às dívidas acumuladas eles tiveram que deixar o local. Segundo o portal, apenas de IPTU, Gomes devia mais de R$ 100 mil.

Nos stories do Instagram, o ator agradeceu o carinho e pediu ajuda dos seguidores para arrecadar dinheiro através da chave Pix.

"Olá, pessoal! Estou aqui para agradecer de coração essa solidariedade que só o nosso povo tem, esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro, que não merece passar pelo que está passando, queimadas, essa coisa toda. Mas quero só agradecer ao apoio que vocês vêm me dando. Me emociono de chorar muito, de escorrer muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo. Estou aqui para agradecer por essa imensa solidariedade", disse.



Entenda o caso



Segundo o jornal “Extra”, a mansão foi leiloada para o pagamento de dívidas trabalhistas de costureiras que trabalhavam em uma antiga confecção que o ator administrava no Paraná. O site informou ainda que a casa de luxo foi arrematada por R$ 720 mil, mesmo sendo avaliada em R$ 20 milhões.

Ao lado da esposa, Raquel Palma, e dos dois filhos caçulas, ele morava na residência desde 2002. O imóvel fica localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

