Reprodução: Instagram Influenciadora compartilhou alguns momentos em Las Vegas

Gracyanne Barbosa abriu o álbum de fotos de sua viagem à Las Vegas, no último domingo (13). A musa fitness colocou o corpão para jogo e dividiu com os seguidores alguns dos momentos que teve na cidade norte-americana.

"Vegas", escreveu ela na legenda da publicação possui mais de 15 fotos. A influenciadora foi até o local para participar do Mr. Olympia 2024, maior competição de fisiculturismo do mundo.

Em um dos registros, um homem se impressionou com o tamanho do bumbum da ex de Belo. O rapaz aparece chocado e a influenciadora aproveitou o momento deixar registrado. Além disso, Gracyanne Barbosa também realizou sua rotina intensa de treinos nos Estados Unidos. A artista postou fotos e vídeos durante o dia na academi e também entregou looks para curtir as férias.

Homem impressionado com bumbum de Gracyanne Barbosa Reprodução: Instagram Gracyanne Barbosa treinando Reprodução: Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução: Instagram Gracyanne Barbosa Reprodução: Instagram Gracyanne Barbosa treinando Reprodução: Instagram

Nos comentários da publicação, os seguidores aclamaram o momento dividido. "Perfeita, mãe", aclamou um fã. "Me dá uma dica para emagrecer". pediu uma segunda. "O acontece em Vegas, fica em Vegas. Musa das musas", brincou um terceiro ao referenciar uma frase famosa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .