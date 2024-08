Instagram Kim Kardashian mostra decote durante viagem à Grécia

A influenciadora digital e empresária norte-americana Kim Kardashian , compartilhou nesta segunda-feira (5) nas redes sociais um álbum de fotos de sua viagem à Grécia durante o verão.



Nas fotos, Kim aparece feliz exibindo um grande decote e deixando, com a paisagem das ilhas gregas ao fundo. Além disso, ela escolhe fotos do pôr-do-Sol do país europeu no mar.

Veja as fotos

A publicação, no entanto, foi apagada pela empresária cerca de 30 minutos depois, sem nenhuma explicação evidente.

Polêmico ensaio fotográfico

Em abril, a empresária foi alvo de críticas após compartilhar algumas fotos de uma "ensaio fotográfico" que teria "posado" para a sua filha North West.

North, que tem dez anos, foi criticada pelas fotos e ângulos, pois algumas estavam sem foco. Alguns internautas afirmaram: "Fotografia NÃO é um de seus talentos", "Qual é a intenção das fotos borradas?" e "Tá pau a pau com o livro de fotos de Brooklyn Beckham" — uma referência a outro filho de famoso criticado pelas escolhas artísticas.

A jovem já havia feitos outros "ensaios" fotográficos da mãe, sempre ressaltando a beleza de empresária, além de tirar fotos nítidas e borradas, podendo ser uma escolha estética.

North já teve seu talento questionado por seguidores anteriormente, quando Kim publicou um quadro de uma paisagem japonesa pintado por ela, quando tinha apenas oito anos.

Kim defendeu: "Como você ousa ver crianças fazendo coisas incríveis e depois tentar acusá-las de não serem incríveis!?!?! Por favor, parem de se envergonhar com a negatividade e permitam que cada criança seja ÓTIMA!!!"

