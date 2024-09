Reprodução Affair de Vini Jr, Maju Mazzali ostenta pertence raro do jogador; veja fotos

O romance entre Vinícius Jr. e Maju Mazalli parece estar ganhando força de novo! Nesta segunda-feira (2), a influenciadora publicou novas fotos onde fica clara a reaproximação do jogador do Real Madrid. Nos cliques, a ex-participante do 'De Férias com o Ex' ostenta um tênis raro do atleta.

Através do Instagram, Maju Mazalli selecionou as principais fotos do mês de agosto, seguindo a tendência do "Photo Dump", que em tradução livre significa "despejo de fotos".

"O dump mais caro deste perfil, rss. Eu precisava deixar isso registrado aqui, né?! 💋✨", exaltou a modelo.

Já na primeira foto, ela aparece ao lado de ninguém menos que Kim Kardashian. A socialite norte-americana curtiu uma temporada na Espanha ao lado do filho Saint, fruto do antigo casamento com Kanye West. O garoto de 8 anos é fã de Vini Jr. e do time espanhol.

Em outros cliques, a influenciadora aparece calçando um tênis raro, personalizado exclusivamente para o atleta brasileiro. Trata-se de um modelo Nike Air Force 1 Uptempo customizado pelo artista The Surgeon. A peça leva o nome de Vini, destacado com um recorte de couro semelhante à pele de réptil.

Nos comentários, o jogador dedicou um coração e um emoji de ursinho para a influenciadora, aumentando ainda mais os rumores de relacionamento amoroso. Vale destacar que, em 2019, a dupla viveu um romance que não foi oficializado publicamente.