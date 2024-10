Reprodução Instagram - 8.10.2024 Virginia e Leonardo

Nora de Leonardo, a influenciadora Virginia Fonseca Costa resolveu apoiar o sogro. O nome do cantor foi incluído em uma lista do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) em relação a empregadores que submetem funcionários a condições análogas à escravidão.



Por meio dos stories do Instagram, na última segunda-feira (7), a contratada do SBT decidiu prestar apoio ao pai de Zé Felipe. Virginia compartilhou um vídeo, com os mais de 50 milhões de seguidores, no qual Leonardo se defendia da polêmica.



O que Leonardo disse?

“Então, gente, boa tarde. Estou aqui, confesso a vocês que surpreso e muito triste. O meu nome está sendo vinculado no meio da televisão, rádio, internet, e tudo mais”, iniciou ele, em referência à repercussão que o caso teve na mídia.



Leonardo afirmou que arrendou a fazenda e o arrendatário se responsabilizou com os trabalhos de plantio. “Quero dizer a vocês que, em 2022, eu arrendei a fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, ou o que ele quisesse. Se eu arrendo a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que quiser, entenderam?", declarou.



“Nisso, surgiu um funcionário lá nessa fazenda que eu arrendei, que eu não conheço, nunca ouvi falar, nunca vi. De repente, fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, com todo o respeito a vocês. Eles foram muito bem recebidos na minha fazenda e foi lavrada uma multa para mim, que sou o proprietário da fazenda”, revelou.



Caso arquivado

Segundo o cantor, o caso foi concluído após o pagamento da multa. “Até aí, a gente respeita o Ministério Público e tudo mais, mas essa multa para mim... A gente acertou tudo, inclusive já está arquivada. Já foi tudo acertado, pagamos a multa”, defendeu.



Leonardo enfatizou que era contra o trabalho escravo e garantiu que não conhecia as vítimas. “Não conheço quem estava lá naquelas casinhas, quem os colocou. Eu já plantei tomate, sei como é. A vida é difícil lá. Jamais faria isso. Acho que há um equívoco muito grande sobre minha pessoa”, ponderou.



“Foi isso que meu pai e minha mãe me deixaram de herança. Estou dizendo para vocês. Eu não me misturo nessa lista que eles fizeram de trabalho escravo. Sou totalmente contra esse tipo de coisa. E vou ser sempre contra”, finalizou.

