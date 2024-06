Instagram Maju Mazalli em registros novos no Instagram

O romance entre a influenciadora digital Maju Mazalli e o seu ex-namorado, o jogador Vini Jr, para ter ganhado mais um capítulo. Após a digital influencer publicar uma sequência de fotos no Instagram nesta segunda-feira (3), os seguidores logo repararam que ela estaria na casa do jogador do Real Madrid, o que acendeu rumores de uma possível reconciliação.



Maju viajou à Madri, na Espanha, após acompanhar a final da Champions League em Wembley, na Inglaterra. A morena visitou a mansão do ex-namorado na cidade, e aproveitou para tirar algumas fotos no local.

Mau, que é ex-participante do "De Férias com o Ex", manteve um romance com o atleta entre 2019 e 2021. No início deste ano, no entanto, ela teria se reaproximado do carioca, o que gerou burburinhos de um possível retorno do casal. Antes das fotos publicadas na Espanha, a influencer teria postado vídeos torcendo pelo time de Vini. Nele, é possível ver a morena com os parentes do jogador em um camarote.

Na foto publicada por Maju, a influencer está usando um body cinza, uma minissaia de couro e botas de cano alto. Ela está posicionada na base da escadaria da casa de Vini.

Nos comentários, os seguidores os questionam: "Tá na casa do Vini?". Uma outra supõe: "Será que eles voltaram? Que tudoooo".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp