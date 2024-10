Instagram Vinícius Souza e Anitta em foto no Instagram

O amor está no ar para Anitta e Vinicius Souza , ex-jogador do Flamengo. Recentemente, a voz de "Vai Malandra" postou a primeira foto ao lado do amado e deu o que falar nas redes sociais. O IG Gente preparou uma lista de outras 5 cantoras que já se envolveram com atletas. Confira abaixo:



Iza e Yuri Lima

Foto: Reprodução Iza e Yuri Lima

A dona do hit "Pesadão" se envolveu com o ex-jogador do Mirassol em meados de 2022, mas só assumiu o relacionamento com o atleta em janeiro de 2023. Após meses juntos, a cantora revelou que estava grávida de Yuri Lima .

Prestes a dar à luz, a gestação de Iza não foi fácil: em julho deste ano, a perfomer revelou que o namorado a traiu com outra mulher . Eles chegaram a se separar, mas a artista retomou a relação em prol do nascimento de Nala .

Shakira e Gerard Piqué

Foto: Reprodução Gerard Piqué e Shakira

Uma das artistas latinas mais conhecidas do mundo, Shakira viveu um casamento conturbado com Gerard Piqué , ex-jogador de futebol. Eles se separaram em 2022, depois de terem ficado 11 anos juntos.

Os dois tiveram dois filhos e o relacionamento não acabou bem: na faixa "BZRP Music Sessions #53", a loira deixa claro que o espanhol a traiu. Além disso, em março de 2024, ela lançou o álbum "La Mujeres Ya No Lloran" com indiretas para o ex.

Taylor Swift e Travis Kelce

Foto: Reprodução Travis Kelce e Taylor Swift

A artista se envolveu com Travis Kelce , jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs. Juntos há mais de 1 ano, os dois se prestigiam em seus respectivos mundos: Taylor Swift assiste aos jogos do amado, enquanto isso, o atleta acompanha os shows da voz de "Blank Space".

Demi Lovato e Neymar

Foto: Reprodução Neymar e Demi Lovato

O breve affair entre a dona do hit "Sorry Not Sorry" e o jogador brasileiro nunca teve confirmação. No entanto, em entrevista à Maya Massafera, Neymar deixou em aberto se já se relacionou com Demi Lovato .

“Deixei no ar, vai que… Ninguém pode falar que sim nem que não”, disse ele na época. Além disso, os dois já foram fotografados em uma casa noturna londrina, em 2017. A musicista ainda usou uma blusa do Barcelona em um registro em que aparecia ao lado do ex de Bruna Marquezine.

Nicole Scherzinger e Lewis Hamilton

Foto: Reprodução Lewis Hamilton e Nicole Scherzinger

A vocalista principal do grupo "The Pussycat Dolls" e o automobilista britânico tiveram um relacionamento de 7 anos, que foi marcado por idas e vindas. No ano de 2015, eles terminaram de vez.

Em entrevista ao The Sun na época, Nicole Scherzinger lamentou o fim da relação com Lewis Hamilton . "Estou devastada por não ter dado certo. Foi a decisão mais difícil que tive que tomar, mas nós fizemos isso juntos", relatou ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .