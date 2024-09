Reprodução Instagram - 11.9.2024 Taylor Swift declara apoio a Kamala Harris

Taylor Swift, de 34 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (10) para declarar apoio a Kamala Harris nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Por meio de um texto, a cantora e compositora justificou o posicionamento político que tomou após o debate entre Harris e Donald Trump.







"Vou votar em Kamala Harris, porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma guerreira para defender. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos", iniciou.





"Fiquei muito emocionado e impressionado com sua escolha de companheiro de chapa Tim Walz, que há décadas defende os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito da mulher ao seu próprio corpo", acrescentou.





Taylor ainda aconselhou os fãs a pesquisarem sobre os candidatos e votarem. "Fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. Sua pesquisa é toda sua, e a escolha é sua. Também quero dizer, especialmente para os eleitores de primeira viagem: lembrem-se de que, para votar, vocês precisam estar registrados!", explicou.





Indireta?

No texto em que anunciava o voto em Kamala, Taylor se definiu como a “solteirona dos gatos”. O termo foi interpretado pelos fãs como uma referência à declaração dada por J.D. Vance em 2021, ano em que disse que as democratas graduadas no Congresso e no governo do então presidente Joe Biden eram "um bando de solteironas dos gatos que estão infelizes com a própria vida e com as escolhas que fizeram".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.