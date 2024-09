Reprodução: Instagram Iza em ensaio fotográfico

A cantora Iza desabafou neste sábado (7) sobre como tem sido a gravidez de sua primeira filha, Nala, fruto do romance com o jogador de futebol Yuri Lima . A artista se recusa a comentar sobre uma possível reconciliação com o atleta, mas declara que nem sempre vai tomar as decisões que os fãs estarão satisfeitos.



Em entrevista à revista Quem, Iza afirma: "As nossas decisões nem sempre vão agradar às pessoas, elas nem sempre vão concordar com aquilo que a gente faz, que elas criam expectativas em relação a nossa vida".

Ela continua: "De acordo com o que tenho vivenciado ultimamente, acredito que preciso muito mostrar para ela [Nala] que a gente precisa viver a nossa vida de um jeito que faça a gente feliz. Tudo o que quero é que ela seja muito feliz e saiba que ela pode fazer o que quiser, porque a família ama essa menina demais já."

Gravidez transformadora

A artista afirma que a gestação tem sido transformadora em sua vida: "Eu me sinto uma nova mulher e artista. Tenho me sentido muito mais corajosa e madura em relação a muita coisa. Olho no espelho e não me reconheço (risos)".

"Sei que quando a Nala nascer e eu começar a voltar a me encontrar com o meu corpo, que agora é dela, não vou ser mais como eu era antes. Estou me preparando para ser a melhor versão. Aquela Isabela não volta mais, e estou pronta para conhecer a melhor versão de mim", relata.

Iza vai se apresentar no Rock in Rio no próximo dia 20, como headliner do Palco Sunset. O festival ainda contará no mesmo dia com shows de Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Gloria Gaynor e Tyla.

"A partir de outubro, vou ficar quietinha, só esperando ela chegar. Vai ser uma licença-maternidade até o Carnaval do ano que vem. Mas não sei se vou me aguentar até lá (risos). É possível que eu faça alguma coisa antes".

Traição

Os seguidores de Iza foram pegos de surpresa no final de agosto quando começaram a circular rumores de que ela teria perdoado a traição do ex-namorado, Yuri Lima, Na época, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que não tinha "nada a declarar" sobre o assunto.

Iza revelou a traição em 10 de julho, quando ela teve acesso a prints de conversas do atleta com uma outra mulher. A artista compartilhou um longo vídeo com seus seguidores e prometeu que não falaria mais sobre o assunto. "Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída, esse caldo já entornou. Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal".

"Ele tinha conversas com ela em altos níveis. Para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Foram informações que chegaram até a mim graças a boa relação que eu tenho com algumas mídias. Os prints chegaram até a mim e, muito provavelmente, vão chegar até vocês também", acrescentou.

