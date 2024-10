Colaboração para EGOBrazil Filho de Marília Mendonça encanta ao realizar homenagem especial à cantora

No último sábado (5), aconteceu em São Paulo o show This is Marília Mendonça , um tributo a cantora sertaneja Marília Mendonça , que morreu em um acidente de avião em novembro de 2021. Entretanto, um dos momentos mais emocionante foi quando o filho da Rainha da Sofrência, Leo , de 4 anos, subiu ao palco para interagir com os fãs da mãe.



O pequeno surgiu um blazer preto coberto de brilho e fez um coração para os milhares de fãs presentes no Allianz Parque. Leo foi acompanhado do pai, o também cantor sertanejo Murilo Huff, e da avó materna, Ruth.

O ex-parceiro de Marília afirmou que estava envergonhado ao ver tantas pessoas no show e disse: "Esse público veio para prestigiar a mamãe do Leo e cantar todo mundo junto as músicas dela"

Já a mãe de Marília s emocionou com a homenagem à filha e afirmou: "Vocês já me fizeram eu chorar um monte de vezes hoje. Estou aqui para agradecer cada um de vocês por essa homenagem linda."

O show This is Marília Mendonça é uma organização do Spotify e contou com a participação de grandes artistas, como: "Luísa Sonza, Alok, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Jão, Luiza Martins, Ludmilla, Xamã e Yasmin Santos.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp