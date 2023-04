Reprodução/Instagram Lidia Brondi reaparece com o marido, Cassio Gabus Mendes

Estrela das novelas "Tieta" e "Vale tudo", Lidia Brondi se afastou da TV em 1991 e hoje é psicóloga. Mas sua presença ainda causa espanto, pois ela raramente aparece em público. Aos 62 aos, a ex-atriz foi com o marido, o ator Cássio Gabus Mendes, assistir à peça "Virgínia", de Claudia Abreu, em um teatro em São Paulo.

Foi Claudia, aliás, quem publicou um registro com o casal e festejou o reencontro com Lídia, estrela de novelas como "Tieta" (1989), "Vale tudo" (1988), "Meu bem meu mal" (1990), "Dancin Days" (1979) e Roque Santeiro (1985).



"Certos encontros são muito emocionantes. E não seria diferente ao abraçar Lídia e Cássio no teatro. Quando me tornei atriz, a Lídia já era uma referência forte. Me lembro da alegria de conhecê-la. E admiro sua coragem de querer seguir outro caminho. Um exemplo de liberdade absoluta. Cássio já era meu amigo desde que fiz “Que rei sou eu?” com seu irmão Tato, novela escrita pelo grande Cassiano, seu pai. Depois veio “Anos Rebeldes” e ele passou a fazer parte da família formada por afetos escolhidos pela vida. Cássio e Tato, assim como o inesquecível Tatá ( Luis Gustavo, tio deles) serão para sempre parte da minha vida. Amei que vocês vieram!", postou Claudia Abreu na legenda da imagem.

Casada com Cássio Gabus há mais de 30, anos, Lídia hoje é psicóloga e raramente aparece em público depois que decidiu abandonar a carreira de atriz após ter crises de síndrome do pânico. Ela é mãe de Isadora Frost, do relacionamento que teve com o diretor de TV Ricardo Waddington.