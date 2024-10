Reprodução Rede Globo - 5.10.2024 Juliette abraça Sayane

Convidada do "Caldeirão com Mion" deste sábado (5), Juliette Freire não conseguiu conter a emoção ao receber uma surpresa durante a atração comandada por Marcos Mion. O apresentador convidou Sayane, amiga de infância da paraibana, para o programa.







Ao revê-la, a campeã do "Big Brother Brasil 2021" ficou emocionada, principalmente pelo fato de que ela, Sayane e Juliene eram muito próximas quando crianças. Juliene, irmã mais nova de Juliette, morreu aos 17 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).





"Lembro muito da minha irmã, porque éramos inseparáveis exatamente como tá ali. A gente só saia junto. Éramos nós três, eu arrumava elas. Acho que comecei a maquiar maquiando ela e minha irmã", disse a advogada, influenciadora e cantora, já emocionada.





Madrinha

Sayane rasgou elogios a Juliette e destacou que a proximidade com a ex-BBB foi tão grande que decidiu chamá-la para ser madrinha do casamento dela. "Ela é madrinha do meu casamento e foi a primeira visita dos meus dois primeiros filhos. Do Abraão que é autista e do Davi. A Sarah, infelizmente, ela ainda não conheceu, tem 7 anos", explicou a amiga de infância da ex-BBB.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.