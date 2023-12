Reproduçao TV Globo Cássio Gabus Mendes e Kesia como Roberto e Taís Cury em 'Elas por Elas'

A modelo Taís Cury (Kesia) será atormentada por Roberto (Cássio Gabus Mendes) em “Elas por Elas” . Isso porque o vilão descobrirá que a irmã de Mário Fofoca (Lázaro Ramos) é a misteriosa amante de Átila (Sérgio Guizé). Cenas serão exibidas nesta quinta-feira (28).



Ao lado da golpista Vilma (Viétia Zangrandi), o personagem de Cássio Gabus Mendes desvendará a identidade da “Patinha”, apelido dado por Átila para a última amante dele. Ao saber que Taís tinha um caso com o marido da melhor amiga, Lara (Deborah Secco), ele começará a chantagea-la.



Além disso, ameaçará expor a verdade para todos que a cercam, incluindo a viúva do traidor. Grávida do cafajeste, Taís temerá que o segredo guardado venha à tona e que, com isso, perca a amizade de Lara.



Escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, “Elas por Elas” ocupa a faixa das seis da Rede Globo até abril de 2024, quando será substituída pela trama rural “No Rancho Fundo”, da autoria de Mário Teixeira.

