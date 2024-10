Reprodução Instagram/@madonnaonline Christopher Ciccone, irmão mais novo de Madonna

Christopher Ciccone, o irmão caçula da cantora e compositora Madonna, morreu, aos 63 anos, vítima de um câncer. A informação foi confirmada por um representante da Rainha do Pop ao TMZ", neste domingo (6). Ele faleceu na última sexta-feira (3).





Quem era?

O irmão mais novo de Madonna já trabalhou ao lado da artista. A princípio, ele atuou como um dos dançarinos do ballet da musicista. Depois, migrou para o design dos shows que ela realizava, além de ter sido diretor da turnê "The Girlie Show World Tour”, realizada em 2004.





Mais mortes

Madonna tem lidado com a perda de entes queridos. Além da recente morte do irmão caçula, a cantora perdeu a madastra, Joan Ciccone, que também teria falecido por conta de um câncer no mês passado.





Fora o irmãos mais novo e a madrasta, a Rainha do Pop perdeu o irmão mais velho. Anthony Ciccone morreu em fevereiro de 2023. A causa da morte, no entanto, não foi revelada pela cantora, que esteve no Brasil em maio deste ano, no Rio de Janeiro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.