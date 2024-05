Reprodução/Instagram Luciano Huck tieta Madonna: 'Ajudou a curar um pais dividido'

Famosos como Luciano Huck, Patrícia Poeta e Fátima Bernardes estiveram entre o público presente no show histórico da cantora Madonna em Copacabana. Alguns deles puderam assistir à apresentação com vista privilegiada diretamente do hotel Copacabana Palace.

O apresentador do 'Domingão', inclusive, chegou a publicar um registro ao lado da rainha do pop. "Obrigado, Madonna! Mais uma vez voce fez história. O pop ganhou mais um capitulo", tietou Huck, que também acrescentou:

"E de quebra você ajudou a curar um pais dividido; milhões de pessoas celebrando juntos a rainha do pop", afirmou o artista, fazendo referência à polarização política vivida pelo Brasil nos últimos anos.

Mas o marido de Angelica não foi o único a prestigiar o espetáculo. A loira também esteve por lá e mostrou nas redes sociais o look escolhido para o grande evento.

Veja a seguir os famosos que assistiram ao show de Madonna no Rio:

Luciano Huck e Angelica









Isis Valverde





Leticia Spiller





Patrícia Poeta





Ingrid Guimarães





Dani Calabresa





Taís Araujo, Camila Queiroz, Humberto Carrão, Giovanna Antonelli, Flávia Alessandra e outros artistas também marcaram presença.

