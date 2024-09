Reprodução/Instagram Madonna posta foto com Cauã Reymond





A cantora Madonna, de 65 anos, abriu um álbum de fotos em seu Instagram neste domingo (22), mas um clique chamou atenção dos fãs brasileiros: uma foto da artista ao lado do ator Cauã Reymond. Isso mesmo! O registro foi feito durante viagem para a Itália para conferir as novidades da Semana de Moda de Milão.

Aliás, a Rainha do Pop, que acumula quase 20 milhões de seguidores no Instagram, começou a seguir o galã brasileiro nas redes socais recentemente. O ator também passou a segui-la após o follow.

"Tchau, Milão. Obrigada por todo o amor", escreveu a artista na legenda da publicação. Na imagem, Madonna aparece sentada no colo do fotógrafo Mert Alas, mordendo um dedo, e ao lado de Cauã.

Em julho, quando Madonna passou a seguir Cauã Reymond no Instagram, o brasileiro disse que ficou surpreso. "Me pegou de surpresa. Mas uma surpresa boa, é importante ressaltar. É uma surpresa boa, é uma pessoa que extrapola o indivíduo dela. Ela tem um legado, é uma história muito bonita", disse o ator ao Hugo Gloss.

"A gente tem um amigo em comum, que é o Mert Alas, que é um fotógrafo gringo. Eu fiquei feliz. Sou um grande admirador da Madonna", explicou o ator na época.

Vale lembrar que a cantora e ator estão solteiros, o que aumentou os rumores de um possível romance.

A norte-americana está solteira desde maio deste ano. Segundo o The Sun, ela terminou o namoro com Josh Popper, por conta do ritmo frenético da The Celebration Tour. Já Cauã está oficialmente solteiro deste abril de 2023, quando chegou ao fim o relacionamento com Mariana Goldfarb.

