Reprodução Show de Madonna custou milhões aos cofres públicos do RJ; veja valores

O Brasil inteiro está na expectativa do show da Madonna no Rio de Janeiro, marcado para a noite deste sábado (4). O que torna este evento tão especial é o fato de ser gratuito para a população que irá prestigiar a cantora na praia de Copacabana. Apesar de os fãs não pagarem pela entrada, a presença da diva pop representou um custo milionário para o governo e prefeitura do Rio de Janeiro, além dos patrocinadores do evento.

Organizado pelo produtor Luiz Oscar Niemeyer, o show inédito de Madonna representa um custo total de aproximadamente R$ 60 milhões, dividido entre as entidades envolvidas no projeto. São elas a prefeitura do Rio de Janeiro sob comando de Eduardo Paes, o governo estadual gerido por Cláudio Castro e empresas patrocinadoras como Itaú, a cervejaria Heineken e a empresa de streaming Deezer.

Em um levantamento publicado pelo UOL, foi detalhado os valores que compreendem o mega evento da "The Celebration Tour", projeto que homenageia os 40 anos de carreira da cantora norte-americana, cujo cachê no Brasil será de R$ 17 milhões.

A produtora Bonus Track conseguiu um patrocínio de R$ 20 milhões dos cofres públicos. O evento tem a colaboração de R$ 10 milhões do governo do estado e o mesmo valor da prefeitura.

Segundo os documentos, o fator que chamou a atenção do governo envolve o grande impacto econômico, como a presença de turistas e a divulgação da cidade. Além disso, foi ofertado uma cota de mil convidados vips para o Estado.

Veja os custos do show de Madonna no Rio:





Taxa obrigatória de direitos autorais do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) custou R$ 1 milhão à produção do evento.

A passarela entre o palco e as dependências do Hotel Copacabana Palace, incluindo a desmontagem após o show, custou R$ 195 mil.

O aluguel dos salões exclusivos do hotel para Madonna e os bailarinos ensaiarem e se prepararem custou R$ 877 mil.

A estrutura do palco também contou com um orçamento milionário: pisos do palco e outros espaços de produção R$ 800 mil; telões R$ 870 mil; luzes R$ 850 mil; caixas de som R$ 1,5 milhão. Além disso, a equipe responsável por colocar tudo para funcionar custou R$ 402 mil.

A segurança do evento também contará com profissionais privados para além da equipe pública de polícias. Foram registrados R$ 580 mil para pagar os seguranças. A divulgação também teve um custo alto, de R$ 796 mil.

O show da Madonna

A cantora norte-americana está finalizando a turnê "The Celebration Tour", que resgatou os principais sucessos dela em exaltação aos 40 anos de carreira musical. O local escolhido para se despedir do projeto foi a praia de Copacabana.

Neste sábado (4), Madonna subirá ao palco para se apresentar para um público estimado de 1,5 milhão de pessoas. O show está programado para começar às 21h45 e encerrar às 23h45.

O evento gratuito também terá transmissão ao vivo para aqueles que não puderem comparecer presencialmente. Depois da novela Renascer, a TV Globo irá exibir a apresentação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp