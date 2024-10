Reprodução/TV Globo Cid Moreira

Cid Moreira, de 97 anos, morreu nesta quinta-feira (3). A informação foi confirmada pela viúva, Fátima Sampaio, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da Rede Globo. O jornalista, locutor e apresentador estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e lutava contra uma pneumonia.





Cid completou 97 anos no último domingo (29), quando recebeu várias homenagens de fãs e colegas da classe artística. Pai de Rodrigo, Roger e Jaciara, ele era casado há 23 anos com Fátima Sampaio.





Carreira

Nascido em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, em 1927, Cid Moreira se tornou um apresentador conhecido mundialmente pela atuação como jornalista. Antes de migrar para a televisão, meio em que se destacou, o comunicador era radialista.





Em 1994, Moreira trabalhou como radialista na "Rádio Difusora de Taubaté". Em São Paulo, Cid passou pela "Rádio Bandeirantes" e pela "Propago Publicidade". Na década de 1950, ele ingressou no meio que o alçou ao destaque no ramo jornalístico: a TV.

Tupi, Globo, Excelsior e Continental são algumas das emissoras televisivas em que foi contratado. Já na década de 1960, Cid Moreira se consolidou na Rede Globo e assumiu o comando do “Jornal Nacional”, principal jornalístico do canal até hoje.





À época, o apresentador dividia o comando da bancada do programa com Hilton Gomes. Sérgio Chapelin foi outro jornalista com quem Cid trabalhou. O icônico “boa-noite”, entonado com a voz grave do jornalista, marcou gerações e ficou marcado na história da televisão brasileira. "Fantástico", a revista eletrônica da líder em audiência, também contou com a participação do comunicador.





Narrações bíblicas

Fora o destaque que conquistou na indústria fonográfica e televisiva, Cid Moreira se dedicou à narração da bíblia. O jornalista narrou, na íntegra, o best-seller religioso em 2011. Desde 1990, ele gravava faixas sonoras de alguns salmos do livro.

