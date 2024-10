Reprodução Rede Globo Cid Moreira no 'Jornal Nacional'

Com um currículo extenso em várias emissoras televisas do país, Cid Moreira passou os últimos anos da carreira na Rede Globo. O jornalista, que morreu nesta quinta- feira (3), tinha um contrato vitalício com o canal.



Este tipo de acordo contratual é feito com um time extremamente seleto de figuras que marcaram a história da líder em audiência. A atriz veterana Susana Vieira, por exemplo, é uma das artistas que ostenta o vínculo.



O contrato de Cid com a Globo foi firmado em 2019 e seria renovado quando chegasse ao fim. Além dele, outros profissionais, como Fernanda Montenegro e Betty Faria, que está no ar em “Volta por Cima”, tiveram o acordo com o canal renovado.



Em entrevista ao “F5”, da “Folha de S. Paulo”, o icônico jornalista, apresentador e locutor comentou a relação com o canal e o combinado contratual entre as partes. “Fiz 55 anos de Globo e a relação é ótima. Dá para sobreviver, pagar nossas contas, me dá uma vida confortável. Vivo bem hoje”, disse em 2023.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.