Foto: Reprodução William Bonner

Cid Moreira, icônico apresentador brasileiro, morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos . A notícia foi confirmada por Fátima Sampaio, esposa do comunicador, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta". Veja abaixo os famosos que lamentaram o falecimento do jornalista.

William Bonner

O apresentador participou do programa apresentado por Patrícia Poeta e disse algumas palavras sobre o jornalista. "Que dia triste. Que notícia que derruba a gente logo de manhã. Mas que prazer falar sobre Cid Moreira na minha vida e na televisão [...] Ele inaugurou o Jornal Nacional. Para qualquer pessoa que tem mais de 40 anos de idade, o Jornal Nacional teve aquele rosto [o de Cid Moreira]. Ele é o rosto e a voz do Fantástico", iniciou ele.

"Quando ele deixou o JN, ele passou a se dedicar ao Fantástico. Essa foi uma fase que eu acho que ele pôde se divertir mais como profissional. Ele era um grande brincalhão e adorava que brincassem com ele. Quando ele pôde brincar com ele mesmo, a carreira dele entrou em outro patamar"

"Quem não vai se relembrar da Copa de Mundo de 2010, quando leio 'Jabulani', vem a voz do Cid [imita a voz do comunicador]. Tenho dois momentos muito marcantes [com Cid]: o dia em que eu vi o Cid Moreira de perfil. O segundo foi quando olhei para a minha direita e vi o Cid Moreira sentado na mesma bancada que eu para apresentar o JN", se emocionou.



"Ele é uma figura gigantesca. Fundador e co-fundador do JN. Uma voz e uma credibilidade indescritível", afirmou. "Ele adorava quando eu imitavava o falecido Clodovil", recordou ele.

O atual apresentador do Jornal Nacional relembrou de uma conversa que teve com o jornalista. "Cid, quando você parou de ficar nervoso de apresentar o Jornal Nacional?", perguntou Bonner a Moreira. O comunicador, então, o respondeu: "Nunca".

"Eu temia que um dia teria que ir à televisão e falar sobre esse assunto [morte de Cid Moreira", confessou Bonner. "É tanta história que depois vou me arrepender de não ter contado [...] Cid Moreira, a voz mais maravilhosa que a Televisão já teve", finalizou ele.

Ana Maria Braga

A apresentadora do "Mais Você" também prestou homenagem ao comunicador. "Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz", afirmou ela.







Paulo Ricardo

O músico repostou a notícia do falecimento de Cid Moreira e lamentou: "A voz… RIP [Descanse em paz] Cid Moreira".

























Celso Portiolli

O apresentador do "Domingo Legal" publicou um texto emocionante em homenagem ao falecimento do comunicador. " Hoje nos despedimos de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid Moreira, aos 97 anos, partiu, mas sua voz e legado ficarão eternizados" iniciou ele.

"Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas. Cid sempre foi um exemplo de generosidade e dedicação, mantendo uma conexão verdadeira com seus fãs ao longo de décadas", reforçou.

"Que sua jornada seja de luz e que Deus conforte o coração dos amigos e familiares neste momento difícil. Sua voz será sempre lembrada, mas o ser humano incrível que ele foi, esse nunca será esquecido. Descanse em paz, Cid Moreira. ", finalizou Portiolli.