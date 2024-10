Reprodução Instagram - 2.10.2024 MC Rebecca renova bronzeado

MC Rebecca, de 26 anos, se tornou assunto da web na última terça-feira (1º). O motivo? Ter compartilhado um álbum de fotos no qual aparecia com um biquíni fio-dental preto durante um passeio de barco que fazia em meio ao dia ensolarado.



Além do traje de banho, a funkeira ostentou um chapéu com a proposta “Cowgirl” e esbanjou acessórios como piercing no umbigo e pulseiras. A artista aproveitou para renovar o bronzeado no Rio de Janeiro. “Rio, eu te amo”, legendou ela.



Nos comentários da postagem, os fãs da artista rasgaram elogios a ela, destacando a boa forma física. “Gata”, escreveu uma usuária do Instagram. “Que corpo perfeito”, prosseguiu outra. “Maravilhosa e deusa”, destacou um terceiro. “Quanta beleza em uma mulher só”, pontuou ainda um quarto.





‘Rock in Rio 2024’

MC Rebecca deu mais um passo na carreira como cantora e participou da última edição do famoso festival de música “Rock in Rio”. A funkeira abriu o palco Sunset e performou ao lado de outros músicos do funk, a exemplo de MC Daniel e Funk Orquestra.