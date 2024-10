Reprodução Instagram - 2.10.2024 Lore Improta está em Miami com a família

Lore Improta, de 31 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (1º) para compartilhar registros dos passeios que está fazendo em uma viagem em família. A artista está em Miami com o marido, o cantor Leo Santana, e a pequena Liz, fruto do relacionamento deles.



Nos cliques, a dançarina ainda chamou atenção pela barriga chapada. De biquíni fio-dental, ela posou para os registros enquanto renovava o bronzeado e curtia a praia, que frequentemente é visitada por famosos da classe artística.



“Reenergizando com a família”, escreveu ela como legenda do álbum de fotos que publicou no Instagram. Além de reunir várias curtidas, a postagem ainda contou com vários elogios vindos da base de fãs que a acompanha nas redes sociais.



“Essa mulher parece que foi desenhada”, declarou uma usuária da rede social. “Lindeza”, destacou outra. “Um corpo é um corpo”, afirmou um terceiro. “Está musa demais”, acrescentou uma quarta. “O shape dos meus sonhos”, brincou ainda uma quinta.

Confira a galeria de fotos de Lore em Miami:

Lore Improta com a filha Liz; dançarina planeja segunda gestação Reprodução Instagram - 2.10.2024 Lore Improta com a filha Liz Reprodução Instagram - 2.10.2024 Lore Improta com o marido, Leo Santana Reprodução Instagram - 2.10.2024 Lore Improta mostra abdômen trincado Reprodução Instagram - 2.10.2024





