Reprodução Record TV Adriane Galisteu cancela poder de Sacha

Apresentadora de "A Fazenda 16", Adriane Galisteu, de 51 anos, tomou uma atitude drástica na formação da última roça do programa, que ocorreu na noite de terça-feira (1º). A comunicadora desmascarou a trapaça de Sacha Bali e ainda mudou os rumos da votação.





Galisteu cancelou o poder que o peão tinha conseguido depois de vencer a Prova de Fogo. Isso porque Sacha tinha combinado um 'sinal' para dar a Larissa Tomásia em relação à regalia, que podia ou não ser benéfica. Qualquer comunicação entre os confinados sobre o poder é terminantemente proibida pelas regras do reality.





"O Sacha é o dono do poder do lampião. No começo da noite de hoje, ele e a Larissa tiveram a cara de pau de combinar para se comunicarem sobre os poderes. A gente acabou de mostrar para o pessoal de casa o momento em que vocês combinaram um sinal em relação aos poderes do lampião", repreendeu Galisteu.





A loira ainda frisou que o poder estava cancelado pela desobediência das regras. "Os poderes estão cancelados. Esse jogo tem regras, elas precisam ser respeitadas. Os poderes são incríveis. É uma pena que eles não possam ser usados hoje", lamentou.

Assista:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.