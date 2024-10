Reprodução/Instagram Belo

Com estreia prevista para o dia 9 de outubro, o "Criança Esperança", programa beneficente da Rede Globo, contará com a presença de vários músicos nesta 39ª edição. Ex-marido de Gracyanne Barbosa, o pagodeiro Belo é um dos nomes confirmados na atração, segundo o "Extra".





Além dele, Xuxa Meneghel, Carlinhos Brown, Lucy Alves, Os Garotin, Daniel, Feyjão, Daniel Garcia (Gloria Groove), Péricles e Marvvila são outros artistas que estarão no programa, que será comandado pelo apresentador Marcos Mion, titular do "Caldeirão com Mion".





Uma parte da atração foi gravada no último dia 23, nos Estúdios Globo, chamado antigamente como "Projac", no Rio de Janeiro. A gravação será exibida no dia 9, mesma data em que o mutirão de doações, conhecido como Mesão ao Vivo, acontece.





Vários nichos

O "Gshow" antecipou que, além de músicos e personalidades da dramaturgia da emissora, o evento beneficente contará com a presença de vários profissionais do canal, como jornalistas. A 39ª edição será exibida após "Mania de Você", novela das nove de João Emanuel Carneiro.

