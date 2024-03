Reprodução/Instagram - 04.03.2024 A cantora mostrou o dia de férias nesta segunda (4)

A artista MC Rebecca compartilhou um álbum de fotos na praia nesta segunda-feira (4). Com bíquini, a musa entregou sensualidade durante descanso nas praias cariocas.



"Um dia perfeito no meu Rio: sol, mar e muita energia boa!", escreveu ela na legenda. Nos comentários da publicação, os fãs aclamaram os cliques da funkeira. "Cada dia mais gostosa", elogiou uma seguidora. "Entregando beleza sempre", opinou um segundo. "Que mulher, meus amores, que mulher", disse um terceiro.





MC Rebecca se tornou conhecida após o lançamento da música "Cai de Boca", produzida pela cantora Ludmilla.

Recentemente, a artista desfilou no Carnaval 2024 . Musa da Salgueiro, ela atravessou a Sapucaí com enredo focado no povo Yanomami.

